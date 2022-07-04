FETÖ’nün para trafiğine suçüstü! Esnaf oyununa darbe







ESNAFA MALZEME GÖNDERİP, PARASINI ÖRGÜTE DAĞITTIRMIŞLAR

İtirafçı olan İ.İ, İstanbul'da esnaf olduğunu, işyerinde satış yapmak için önceden tanıdığı ve FETÖ üyesi olduğunu bildiği kişiden malzeme siparişi verdiği, malzemelerin kendisine gönderildiği ancak parasını yurtdışını göndermek yerine örgüt kuryelerinin kendisinden teslim aldığını anlattı. Bu şekilde örgütün birçok kez para transferi yaptığını anlatan İ.İ., ayrıca yurt dışından gelen turist kafilesi ve Türkiye'de öğrenim görmek amacıyla gelen öğrenci gruplarıyla da yurt örgüt tarafından kendisine gönderilen zarf içerisindeki paraları farklı illerden gelen örgüt kuryelerine teslim ettiğini anlattı.