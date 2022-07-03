03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı'nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı

Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı'nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
ABONE OL
Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı’nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı

Çankırı'nın 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Kaşıkçı 1411 oyun 955'ini alarak % 86'lık bir oy oranına ulaştı. İşte detaylar...

Çankırı'nın Orta ilçesinde 8 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazanan Dodurga'da, yapılan belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy kullanmanın sona ermesi ile sandıklar açıldı.

YENİDEN BELDE STATÜSÜ VERİLDİ

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşandı. 2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı. Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu. Dodurga'daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açılmaya başlandı.

8 ADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞTI

Oy kullanma işleminin devam ettiği seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

SEÇİMİN KAZANANI AK PARTİ

Çankırı Dodurga'da Cumhur İttifakı'nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı 1411 oyun 955'ini alarak % 86 ile seçimi kazandı. İP, Deva ve CHP ortak adayı toplam 23 oy aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan'ın tebrik mesaında şu ifadeler yer aldı:

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı’nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı SEÇİMİN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI! ÇANKIRI'NIN DODURGA İLÇESİNDE SANDIKLAR AÇILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA