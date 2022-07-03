Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı’nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı

YENİDEN BELDE STATÜSÜ VERİLDİ



Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşandı. 2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı. Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu. Dodurga'daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açılmaya başlandı.