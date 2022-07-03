İşte vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi! "Adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim"

"İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARINDAN GEÇİLMİYORDU"



"Parayla bu sevgiyi satın alamazsın. Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu." şeklinde konuşan vatandaş, AK Parti dönemi ile eski Türkiye'yi kıyaslayarak, "Her taraf çöptü. Sular akmıyordu. Su satın alıp kova ile traş oluyordum. Sözenleri hepsini bilirim. Ben bu tiyatroya gelmem." şeklinde konuştu.