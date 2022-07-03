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İşte vatandaşın Başkan Erdoğan sevgisi! "Adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim"
Bir sokak röportajında konuşan İstanbullu vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ve hakkındaki sözleri çok büyük ilgi gördü. Vatandaşın kurduğu cümleler ve samimiyet sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
"İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARINDAN GEÇİLMİYORDU"
"Parayla bu sevgiyi satın alamazsın. Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağlarından geçilmiyordu." şeklinde konuşan vatandaş, AK Parti dönemi ile eski Türkiye'yi kıyaslayarak, "Her taraf çöptü. Sular akmıyordu. Su satın alıp kova ile traş oluyordum. Sözenleri hepsini bilirim. Ben bu tiyatroya gelmem." şeklinde konuştu.
"UZAKTAN BULANIKLIĞI GÖREN İKTİDARI HEDEF ALIYOR"
'Ekonomik kriz' üzerinden yapılan algı operasyonlarına da değinen vatandaş, "Ağzında 25 TL'lik sigara, puro.. Bekliyor ki para bacadan dökülsün. Pandemi nedeni ile dünya zorluk çekiyor. Bunlar uzaktan bulanıklığı görünce iktidarı hedef alıyor." ifadelerine yer verdi.
"ADAM BİR DEFA KALBİMİZE GİRMİŞ KARDEŞİM"
Sözleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan vatandaş, "Kemaliymiş, Meraliymiş, bilmem neymiş.. Ben reisle geldim, reisle giderim. Adam kalbimize girmiş kardeşim." dedi.