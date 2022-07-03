FETÖ ve CHP’nin Berat Albayrak’a iftirası yargıdan döndü

Kararda, Albayrak'a yönelik yapılan itham ve isnatlara ilişkin ise CHP tarafından herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya konulmadığı, bu paylaşımların davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi ise, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına yönelik CHP tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olmak üzere oybirliği ile karar verdi. Böylece karar kesinleşmiş oldu.