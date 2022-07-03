İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? O illere sel ve su baskını uyarısı | İşte 5 günlük hava durumu
İstanbul ve Ankara için yağmur bekleyenler bir süre sıcak havaların etkisi altında kalacak. Meteoroloji, Karadeniz'de yağışlı havaların devam edeceğini açıkladı. Birçok ilde sağanak beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Yurdun Doğu ve Akdeniz kesimlerinde ise güneşli hava hakim olacak. İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Karadeniz'deki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sel ve su baskınları sonrası bölge halkı uyarıları anbean takip ederken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarların da olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
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