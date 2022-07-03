İstanbul ve Ankara’ya yağmur yağacak mı? O illere sel ve su baskını uyarısı | İşte 5 günlük hava durumu

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.