02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
ABONE OL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 21 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edildi, 7 emniyet müdürü ile 5 emniyet amiri İstanbul'a atandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA