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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-16'lar için ortak fikir! ABD Türkiye'ye F-16 uçağı satacak mı?

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Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-16’lar için ortak fikir! ABD Türkiye’ye F-16 uçağı satacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Senatör Lindsay Graham'ı Mabeyn Köşkü'nde ağırladı. Görüşmede çok sayıda önemli konu ele alınırken ABD'nin Türkiye'ye satmayı planladığı F-16 uçakları da gündemdeki maddelerin başında yer aldı. Yapılan toplantıda F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Senatör Lindsay Graham ile Mabeyn Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin başında Madrid'deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.

F-16 KONUSU İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

TAHIL KORİDORU

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye'nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edilen görüşmede, bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KONUSU

Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizilirken, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.

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