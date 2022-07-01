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Türkiye sağanaklar sonrası kavrulacak! Hava Tahmin Uzmanı A Haber'de uyardı | İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Türkiye sağanaklar sonrası kavrulacak! Hava Tahmin Uzmanı A Haber’de uyardı | İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye'nin sıcak havaların etkisi altına gireceği belirtilirken, Meteoroloji'nin sağanak yağış, sel ve su baskını uyarıları da dikkat çekti. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Yurdun Karadeniz Bölgesi'nde yağmurların kısa bir süre daha devam edeceği ifade edildi. Mevsim normalleri üzerine çıkacak olan hava sıcaklıkları için de "kavrulacaksınız" uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu...

İstanbul'da yağmurlu havaların geride kaldığı açıklandı. Temmuz'a girilmesiyle birlikte yurt genelinde son yağmurlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı'dan Doğu'ya kadar tüm Karadeniz sahilinin 2 gün daha yağmurlu olacağını açıkladı. Yapılan 5 günlük hava durumu raporunda Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacağı ifade edildi.

ÖNCA SAĞANAK GELECEK SONRA SICAK HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Milyonlarca İstanbullu özellikle yağmur beklerken güneşli hava ile karşılaştı. Cuma gününün ardından sadece Cumartesi günü yurdun bir kesiminde sağmur görünüyor.

Temmuz ayının 2'sininden sonra Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Yapılan resmi açıklamalarda milyonlara "kavrulacaksınız" uyarıları geldi.

KARADENİZ'DE HEYELAN SEL VE SU BASKINI

Son günlerdeki sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınları Türkiye'yi hüzne boğdu. Özellikle Batı Karadeniz'de meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların olduğu da belirtilmişti.

Cuma ve cumartesi günleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz'e peş peşe sağanak uyarısı geldi.

Hafta sonuna kadar Sakarya'dan Artvin'e kadar Karadeniz sahili boyunca sağanak yağış beklendiği açıklandı.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'YA UYARI

Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AŞIRI SICAKLAR BASTIRACAK

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Birçok ilde kavurucu sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji, Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok ile 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıkları, özellikle Kıyı Ege illeri ile Güneydoğu illerinde yükselecek. Meteoroloji, bu illere 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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