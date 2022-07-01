Türkiye sağanaklar sonrası kavrulacak! Hava Tahmin Uzmanı A Haber’de uyardı | İşte 5 günlük hava durumu

İstanbul'da yağmurlu havaların geride kaldığı açıklandı. Temmuz'a girilmesiyle birlikte yurt genelinde son yağmurlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı'dan Doğu'ya kadar tüm Karadeniz sahilinin 2 gün daha yağmurlu olacağını açıkladı. Yapılan 5 günlük hava durumu raporunda Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacağı ifade edildi.