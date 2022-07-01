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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 14:36
Yaz sağanakları ile geçen haziran, yerini güneşli temmuz ayına bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'i olumsuz etkileyen sağanak yağışlar zamanla etkisini yitirirken hafta sonundan itibaren de sıcaklıklar artıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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