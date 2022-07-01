01 Temmuz 2022, Cuma
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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaz sağanakları ile geçen haziran, yerini güneşli temmuz ayına bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'i olumsuz etkileyen sağanak yağışlar zamanla etkisini yitirirken hafta sonundan itibaren de sıcaklıklar artıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.