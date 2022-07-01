Son dakika: Mansur Yavaş'tan selde mağdur olan vatandaşlara tepki çeken yanıt: Valiliğe iletin
Son dakika haberi... Ankara'da akşam saatlerinde yaşanan yoğun yağış can alırken çok sayıda bölgede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybederken, su baskınlarına şehirdeki tıkalı olan mazgalların neden olduğu vurgulandı. Sel sonrası yardım talep eden vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri tepki çekti. Yavaş, “Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Selde evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay, hayatını kaybetti.
MANSUR YAVAŞ'IN O SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Selden etkilenen yerlerde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri büyük tepki çekti. Yavaş, sosyal medyada gündem olan görüntülerde yardım talep eden mağdurlara "Valiliğe gidin, ATO'ya gidin, her yere dilekçe yazın" dedi.
ABB'DEN BÜYÜK SORUMSUZLUK: LOGARLAR TIKALI VE ASFALTLI
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar can aldı. Ankara Valisi Şahin, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay, hayatını kaybettiği bildirildi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar metro istasyonları ve otobüs duraklarında dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
"SU BASKINLARI YAŞANDI"
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde akşam üzeri yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde ev ve işyerlerinin alt katlarında yer yer su baskınları yaşanmış olup; ekipler çalışmalarını sürdürmektedirler" denildi.
OSTİM 1467. CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı.
Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.
Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi. İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü.
AYDOĞAN: "DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİĞİ YAPILMAYAN MAZGALLAR EN UFAK BİR YAĞIŞTA SU BASKININA SEBEP OLUYOR"
Sabah'a konuşan Ankara Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdulkadir Aydoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bahar aylarında düzenli olarak temizliği yapılmayan mazgalların en ufak bir yağışta su baskınına sebep olduğunu söyledi.
Aydoğan; "Artık yağmur yağınca aklımız İvedik 1237. Caddede kalıyor. Ne zaman sağanak olsa soluğu buradaki sel baskınında alıyoruz. Özellikle bahar aylarında düzenli olarak temizliği yapılmayan mazgallar en ufak bir yağışta su baskınına sebep oluyor. Diyorum ya, 1237. cadde bizim korkulu rüyamız oldu. Esnaflarımız, çalışanlarımız canını kurtarmayı kâr bilir oldu. Mazgal ve giderlerin temizlenmediği her yıl sel baskınlarıyla esnafımızın maddi zarar yaşadığını üzülerek görüyoruz. Yapılacak iş çok kolay; mazgal ve giderler düzenli olarak temizlenecek. Akan su mazgalla sel baskınına sebep olmayacak. Ne yazık ki bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne anlatamadık. Bizi üzen şu; esnafımız ve vatandaşlarımız bu basiret yoksunluğu ile mağdur olmaya devam ediyor" dedi
SUÇLUSU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara yine sele teslim olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin mazgalları zamanında temizlememiş olması, logarların bazılarının asfaltlanmış olması nedeniyle Ankara yine sele teslim oldu. ASKİ'nin bazı ihalelerinin Mansur Yavaş tarafından maliyetli bulunarak yarım bırakılmış olmasının da işyerlerinin sular altında kalmasına neden olduğu herkesçe mâlumdur. Keçiören'de sel dolayısıyla bir canımızı daha yitirdik. Tüm sorumluluk Ankara Büyükşehir Belediyesindedir. ASKİ Genel Müdürlüğü alınması gereken önlemleri bir an evvel almalıdır" ifadelerini kullandı.
ALTINOK: "ASKİ NE YAPMASI GEREKIYORSA YAPSIN!"
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "Keçiören'de aşırı yağış var. Caddelerde sel giden yerler var. Eve dönüş saati... Vatandaşlarımız dikkatli olsun. ASKİ de ne yapması gerekiyorsa yapsın!" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ardıç: "Mansur Yavaş oyun havası oynarken, Ankaralılar evine gitmeye, su basan evlerini temizlemekle uğraşıyordu. Nitekim 21 yaşındaki Busenur Doğanay evini su basması sonucu hayatını kaybetti."
ANKARA VALİLİĞİ UYARMIŞTI
Ankara Valiliği; 29 Haziran'da yapılan açıklamada, "Yarın (30 Haziran) öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te yağışlar kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ankara Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada; "Bugün (30 Haziran) öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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