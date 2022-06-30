15 Temmuz'da mücadeleye katılan Cengizhan Taşkıran yaşadıklarını anlattı! Aşık olduğum üniformayla millete kurşun sıktılar
Milli iradenin gür sesi Turkuvaz Medya'yı susturmak için 66. Mekanize Tugayı'ndan zırhlı araçlarla gelerek, Beşiktaş Balmumcu'dak binayı işgal etmek ve çalışanları etkisiz hale getirmek isteyen FETÖ'cü askerler, o gece kahraman milletimizin destansı mücadelesi sayesinde kirli emellerine ulaşamadı. Hainlerin saldırıya geçtiği gece mücadelede yer alan Cengizhan Taşkıran, yaşadıklarını anlattı.
Turkuvaz Medya önünde etten bir duvar ören binlerce vatandaş, binanın güvenliğini sağladığı gibi; o kaos gecesinde, milletin sesinin en yüksek perdeden yayılmasını da zemin hazırladı. İşte o kahramanlardan biri olan 4 çocuk babası Cengizhan Taşkıran, darbe girişiminin 6. yıldönümünde açıklamalarda bulundu.
"TÜRK ASKERİ ÜNİFORMASI GİYENLER MİLLETE KURŞUN SIKTI"
Sabah'ın haberine göre 15 Temmuz'da ülkemizin milli birliğini hedef alan karanlık bir pusu kurulduğunu kaydeden Taşkıran, "Biz o gün başımızdaki lideri dinledik. Liderimiz Erdoğan çıkın dedi çıktık. Çok büyük şey yaptığımızı halen düşünmedim. O günkü şartlarda ülkemize kurulan hain bir pusu vardı, o pusu Allah'ın yardımı ve yaptığımız gayretle, bizden daha öte hayatın kaybeden insanların çabasıyla önlendi. O gece ile ilgili hatırlamak istemediğim bir an var. Benim askerimin bana silah doğrultması... Korkum ölmek ya da yaralanmak değildi. Evladınızın size silah doğrulttuğunu düşünün. Karşındaki senin aşık olduğu üniforma. Türk askerinin üniformasını giymiş insanların millete kurşun sıkmasıydı asıl zoruma giden. Allah bunu hiçbir millete yaşatmasın" dedi.
"MOTORUMU İLERLEMESİNLER DİYE BÜYÜK ASKERİ ARACIN ALTINA ATTIM"
Turkuvaz Medya binası önündeki mücadeleye de değinen Taşkıran, "Burada direnelim anonsu vardı. Oradaki mücadeleden ötürü ATV'ye giremediler. Giremediklerinden ötürü de bazı şeyleri yapamadılar. Askerler mermi sıktılar. Önümde on metre vardı, Allah korudu. Ondan sonra motoru ilerlemesinler diye büyük askeri aracın altına attım. Altında kalır mıyım, kalmaz mıyım diye düşünmüyorsun. Bizim verdiğimiz kararlar sadece bizi ilgilendirmiyor. Torunlarımızı da ilgilendiriyor. Ben milliyetçi ve vatanperver bir insanım" diye konuştu.
"DARBESİZ VE ÖZGÜR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ"
Milletin azmi ve kararlılığı sayesinde darbe teşebbüsünün başarıya ulaşamadığını kaydeden Taşkıran, "Tek devlet tek millet olarak yaşıyoruz. Darbesiz, özgür bir şekilde.. Allah insanı özgür bıraktı. Allah dayatmıyorsa kimse dayatamaz. Ben ya özgür olurum ya ölürüm. Bizim dinimiz bunu emrediyor. Baskı ile bir toplum yıldırılmaz. Bir toplum elde edilemez" şeklinde konuştu.
SABAH-ATV BİNASI DA HEDEF ALINDI
15 Temmuz darbe girişiminde SABAH-atv binası da hedef alındı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına hareket eden darbeciler, 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan araçlarla çıktı ve SABAH-atv binasının bulunduğu Balmumcu'ya geldi ancak Turkuvaz Medya çalışanları ile vatandaşlar binanın güvenliğini sağladı.
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