15 Temmuz’da mücadeleye katılan Cengizhan Taşkıran yaşadıklarını anlattı! Aşık olduğum üniformayla millete kurşun sıktılar

"TÜRK ASKERİ ÜNİFORMASI GİYENLER MİLLETE KURŞUN SIKTI"

Sabah'ın haberine göre 15 Temmuz'da ülkemizin milli birliğini hedef alan karanlık bir pusu kurulduğunu kaydeden Taşkıran, "Biz o gün başımızdaki lideri dinledik. Liderimiz Erdoğan çıkın dedi çıktık. Çok büyük şey yaptığımızı halen düşünmedim. O günkü şartlarda ülkemize kurulan hain bir pusu vardı, o pusu Allah'ın yardımı ve yaptığımız gayretle, bizden daha öte hayatın kaybeden insanların çabasıyla önlendi. O gece ile ilgili hatırlamak istemediğim bir an var. Benim askerimin bana silah doğrultması... Korkum ölmek ya da yaralanmak değildi. Evladınızın size silah doğrulttuğunu düşünün. Karşındaki senin aşık olduğu üniforma. Türk askerinin üniformasını giymiş insanların millete kurşun sıkmasıydı asıl zoruma giden. Allah bunu hiçbir millete yaşatmasın" dedi.