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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Gaziantep’te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski astsubaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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