Ankara Valiliği ve Meteoroloji’den sel uyarısı! O illere gök gürültülü sağanak gelecek | İşte 5 günlük hava durumu

ONLARCA ŞEHİR LİSTEDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana'nın Toroslar kesimi, Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Tokat'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.