Ankara Valiliği ve Meteoroloji'den sel uyarısı! O illere gök gürültülü sağanak gelecek | İşte 5 günlük hava durumu
Sağanak yağmurlar birçok ilde devam edecek. Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe sel ve su baskını uyarılarında bulundu. Yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Milyonlarca İstanbullunun "yağmur yağacak mı?" sorusu da cevap bulurken, Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda yağış beklenen iller açıklandı.
Hafta boyunca yurt genelinde devam eden sağanak yağılar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.
Batı Karadeniz'deki sel ve su baskınları binlerce vatandaşı korkuturken, peş peşe yeni uyarılar geldi. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, onlarca il için "gök gürültülü sağanak yağışlı" ifadelerine yer verildi.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ UYARI
Ankara Valiliği, öğleden sonra şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
ONLARCA ŞEHİR LİSTEDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana'nın Toroslar kesimi, Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Tokat'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat'ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimleri öğleden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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