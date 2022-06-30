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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Boris Johnson’ın eğlenceli anları

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'nin devam ettiği salona girerken İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaştığı anlar kameralara yansıdı. Başkan Erdoğan’ın omzuna dokunması üzerine ayağa kalkan Johnson, “Merhaba dostum” diyerek selam verdi. Öte yandan dün Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla Johnson'ı işaret etmiş, Johnson ise Başkan Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demişti.

Madrid'de gerçekleşen NATO zirvesinde dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yaşanan diyalog dikkatleri çekmişti. Johnson Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demişti.

Bugün de Başkan Erdoğan ve Johnson'un şakalaştığı anlar kameralara yansıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN JOHNSON'A ŞAKA

Başkan Erdoğan'ın, salona girerken yanında oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaşması ise dikkat çekti.

Johnson'un arkasından sessizce yaklaşan Erdoğan, İngiliz Başbakan'ın omzuna dokundu.

ELİ AYAĞI BİRBİRİNE KARIŞTI

Bir anda şaşıran Johnson'un eli ayağı birbirine karıştı.

Ne yapacağını bilemeyen Johnson'un kısa süreli şaşkınlığını Erdoğan, gülümsemeyle karşıladı.

İkilinin o anları kameralara yansıdı.

JOHNSON'DAN ERDOĞAN'A TÜRKÇE ŞAKA: "ÇOK GÜZELSİN"

Başkan Recep Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaretetmişti.

Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan Johnson'a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükselmişti.

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