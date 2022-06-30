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Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere "anlamlı" tebrik kartı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Emine Erdoğan’dan koruyucu ailelere anlamlı tebrik kartı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu ailelere yolladığı tebrik kartında, "Kıymetli koruyucu ailemiz, sizin yüce gönlünüz ve yüksek sorumluluk duygunuz sayesinde çocuklarımız sevgiyle büyüyor." ifadesini kullandı.

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