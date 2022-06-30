FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i mehdi ilan eden hakime 13 yıl 6 ay hapis cezası! Örgütün uyuyan hücrelerinden biriydi

Giriş Tarihi:
30.06.2022
Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Yargıtay tarafından yerel mahkemenin verdiği “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulan eski hakim İlhan Karagöz’ün yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Savcılığın ‘örgütün uyuyan hücrelerinden biri’ dediği ve darbe girişiminden 11 gün önce verdiği skandal ara kararla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i mehdi ilan edip, TSK’yı hükümete karşı darbeye çağıran Karagöz hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.