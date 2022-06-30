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Son dakika: Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadelerine yer verildi.

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