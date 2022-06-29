NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NATO DÖNÜŞÜNÜ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler. Bu çalışmayı bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.