NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...
NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında asgari ücret zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Hal öyle olunca milyonlarca vatandaş, NATO zirvesi ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...
NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asgari Ücret zam açıklaması için NATO dönüşüne işaret etmesi vatandaşların merakını artırdı. Peki, NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...
BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NATO DÖNÜŞÜNÜ İŞARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler. Bu çalışmayı bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.
NATO TOPLANTISI GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2 gün sürecek olan zirve 30 Haziran 2022 Perşembe günü ise sona erecek. Perşembe sonrasında gözler yapılacak açıklamalarda olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...
- Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçiren Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi
- Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?
- Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?
- LGS saat kaçta açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? MEB son dakika duyurdu!
- Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...
- Bayram tatili hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün tatil yapılacak?
- Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...
- Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2022 Temmuz zammı asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER