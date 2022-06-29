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NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...

NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında asgari ücret zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Hal öyle olunca milyonlarca vatandaş, NATO zirvesi ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...

NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asgari Ücret zam açıklaması için NATO dönüşüne işaret etmesi vatandaşların merakını artırdı. Peki, NATO zirvesi bitti mi, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi bugün mü, yarın mı bitecek? Asgari ücret zammı...

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NATO DÖNÜŞÜNÜ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler. Bu çalışmayı bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Liderlerin bir araya geleceği toplantı 28 Haziran 2022 Salı günü başlayacak. Toplantıda görüşülecek konulardan biri de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talepleri olacak. Toplantılar İspanya'nın Madrid kentinde yapılacak.

NATO TOPLANTISI GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2 gün sürecek olan zirve 30 Haziran 2022 Perşembe günü ise sona erecek. Perşembe sonrasında gözler yapılacak açıklamalarda olacak.

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