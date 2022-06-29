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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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