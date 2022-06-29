Kardeşi Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 15 Temmuz gazisi: Kardeşim en güzel mertebeye ulaştı

'BU GENÇLERDEN BİR ŞEY OLMAZ' DENİLİYORDU YA HERKES BİR KEZ DAHA YANILDI

Gerçekten orada olmak, onu görmek gerekiyordu. Genelkurmay'ın önündeki insanları köprüden atıyorlardı. Parti gözetmeksizin herkes oradaydı. 'Bu gençlerden bir şey olmaz' deniliyordu ya herkes bir kez daha yanıldı. Gençlerimiz aslan gibi sokaklardaydı. Ağzımı açmakta zorlanıyorum ama gerekirse ülkem için ağzımı da parçalarım" dedi.