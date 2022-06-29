Kardeşi Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 15 Temmuz gazisi: Kardeşim en güzel mertebeye ulaştı
Son dakika haberi: Pençe-Kilit Operasyonu’nda geçen ay kardeşi Hasan Çatal’ı şehit veren 15 Temmuz gazisi öğretmen Ömer Faruk Çatal, “Ben şehit olamadım ama kardeşim şehitlik mertebesine ulaştı. Bu bizim için gurur kaynağı.” dedi.
Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu mermi parçasının çenesine isabet etmesi sonucu gazi olan öğretmen Ömer Faruk Çatal, geçen ay Pençe-Kilit Operasyonu'nda kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ı şehit verdi. Sabah'a konuşan Çatal, gazi ve şehit ağabeyi olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.
Konya Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İnşaat Teknolojileri Öğretmeni olan Ömer Faruk Çatal, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Mamak'taki evinden çıkarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti.
6 AY PİPETLE BESLENDİ
Burada helikopterden atılan mermi parçasının çenesinin sol kısmına isabet etmesi sonucu gazi olan Çatal, günlerce hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. 6 ay pipetle beslenebilen ve halen daha çenesini tam kullanamayan Çatal, çenesine giren parçayı ise saklıyor.
Çatal, gazi olmanın haklı gururunu yaşadığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bir arkadaşımla birlikte Genelkurmay'ın önüne gittik. Helikopterlerden ateş açılıyordu.
"AĞLAYAN DEDELER VARDI, KURAN OKUYAN BACILARIMIZ VARDI"
Vurulan insanlar vardı. Atılan merminin bir parçası da çeneme geldi. Ameliyat sonucu çeneme platin takıldı. Halen daha çenemi tam olarak açamıyorum. O zaman kuş gibi çıktık dışarı. Ağlayan dedeler vardı, Kuran okuyan bacılarımız vardı. İman gücüyle helikoptere taş atıyorduk.
'BU GENÇLERDEN BİR ŞEY OLMAZ' DENİLİYORDU YA HERKES BİR KEZ DAHA YANILDI
Gerçekten orada olmak, onu görmek gerekiyordu. Genelkurmay'ın önündeki insanları köprüden atıyorlardı. Parti gözetmeksizin herkes oradaydı. 'Bu gençlerden bir şey olmaz' deniliyordu ya herkes bir kez daha yanıldı. Gençlerimiz aslan gibi sokaklardaydı. Ağzımı açmakta zorlanıyorum ama gerekirse ülkem için ağzımı da parçalarım" dedi.
GURUR KAYNAĞI
Uzman Çavuş olan kardeşi Hasan Çatal'ın Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğünü anlatan Ömer Faruk Çatal, "Hem gazi hem de şehit abisi olmak çok gurur verici. Kardeşimin cennette olması, vatan için çarpışırken şehit olması bizim için gurur kaynağı.
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