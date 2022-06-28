28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Vali 'Önceki yıllara göre çok daha fazla' diyerek duyurdu: KKKA yeniden ortaya çıktı

Vali 'Önceki yıllara göre çok daha fazla' diyerek duyurdu: KKKA yeniden ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
ABONE OL
Vali ’Önceki yıllara göre çok daha fazla’ diyerek duyurdu: KKKA yeniden ortaya çıktı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının çok sayıda vaka ile kentte yeniden ortaya çıktığını açıkladı. Vali Ayar, KKKA nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA