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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz atışı sonucunda İs.Uzm.Çvş. Abdullah Bayram'ın şehit olduğunu duyurdu.

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