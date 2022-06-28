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Son dakika | İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda hareketli anlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika | İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda hareketli anlar

İstanbul Adalet Sarayı'nda dolandırıldığını iddia eden bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 5'nci katındaki korkuluklara çıkan Muttalip B., polisler tarafından ikna edildi.

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