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NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?

NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, asgari ücret için açıklamayı NATO görüşmeleri sonrasında yapacağını duyurdu. Hal böyle olunca NATO görüşmeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?

NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca işçinin beklediği müjdeyi açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki, NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak.

NATO Zirvesi'ne, üye 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.

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