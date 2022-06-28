NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca işçinin beklediği müjdeyi açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki, NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?