Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo A Haber'e konuştu: Türkiye'nin hatırı sayılır derecede önemli bir statüsü var
Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesi A Haber'e konuştu. Rizzo Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu vurgularken "Bulunduğu konum itibariyle stratejik önemi olan bir pozisyonda yer almakta ve NATO ile tarihsel bağları olan bir müttefik." ifadelerini kullandı.
Madrid'deki NATO zirvesi çok önemli bir zirve olacak. Özellikle, gelecek 10 yıl için stratejik planlama ve müttefiklik açısından ekstra önemli bir zirve olacak. Madrid'deki bu zirve bir yandan genel çaptaki küresel senaryoları değerlendirmek, diğer yandan da Ukrayna ile ilgili kararlar almak açısından büyük önem arz edecek.
NATO Zirvesinin en önemli başlıklarından biri de, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu.
TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesi A Haber'e konuştu.
Alessandro Rizzo,Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Rizzo "İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için gerekli değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; Türkiye NATO için çok önemli bir ülke. Bulunduğu konum itibariyle stratejik önemi olan bir pozisyonda yer almakta ve NATO ile tarihsel bağları olan bir müttefik. Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusuna gelince, geçen yıldan beri gündemde olan bir konuydu bu, daha dün gündeme getirilmiş değil. Ama şu var ki, üyeliğe kabul edilip edilmeyeceklerine dair gerekli değerlendirmeler yapılacaktır ve bir karara varılacaktır. İsveç ve Finlandiya önemli ülkeler ve üyelik konusu için ciddi bir süreç içindeler şu an... Türkiye de son derece önemli bir müttefik.
Rizzo, Rusya - Ukrayna savaşında, Türkiye'nin oynadığı arabulucu rolünü de değerlendirdi.
TÜRKİYE'NİN HATIRI SAYILIR DERECEDE ÖNEMLİ BİR STATÜSÜ VAR
Elbette savaş sonlandırılmalı. Türkiye bu noktada, tarihsel olarak ve de Karadeniz'deki konumu itibariyle hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya yakın olması dolayısıyla önemli bir pozisyonda. Uzlaşı sağlatabilmek için de tarafsız bir role sahip... Bu iki ülke arasındaki çıkmazın ortasında üstlendiği rol bakımından da Türkiye'nin hatırı sayılır derecede önemli bir statüsü var. Türkiye bu konuda bazı çözümler üretmek için gerçekten çabalıyor.
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