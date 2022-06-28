Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo A Haber’e konuştu: Türkiye’nin hatırı sayılır derecede önemli bir statüsü var

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; Türkiye NATO için çok önemli bir ülke. Bulunduğu konum itibariyle stratejik önemi olan bir pozisyonda yer almakta ve NATO ile tarihsel bağları olan bir müttefik. Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusuna gelince, geçen yıldan beri gündemde olan bir konuydu bu, daha dün gündeme getirilmiş değil. Ama şu var ki, üyeliğe kabul edilip edilmeyeceklerine dair gerekli değerlendirmeler yapılacaktır ve bir karara varılacaktır. İsveç ve Finlandiya önemli ülkeler ve üyelik konusu için ciddi bir süreç içindeler şu an... Türkiye de son derece önemli bir müttefik.

Rizzo, Rusya - Ukrayna savaşında, Türkiye'nin oynadığı arabulucu rolünü de değerlendirdi.