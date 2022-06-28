6 yılda yüzlerce savunma sanayi projesi yapıldı! İsmail Demir’den bağımlılıktan kurtuluş mesajı

"BAĞIMLILIK HİÇBİR ZAMAN SONU GELMEYEN BİR KÖLELİK GETİRİYOR"

Düzenlenen fuarda çeşitli seviyelerdeki savunma sanayii şirketlerinin kabiliyetlerini sunmayı hedeflediklerini söyleyen İsmail Demir, "Tarihsel gelişim olarak savunma sanayii konusunda dışarı bağımlı bir kültürden kendine yetebilen, teknolojisini geliştiren ve bunu ihraç eden bir seviyeye gelmiş olduğumuz bu yolculuğumuz devam etmektedir. Bu yolculuğu yaparken siz değerli ülke temsilcilerimize bir mesajımız var. Bağımlılık hiçbir zaman sonu gelmeyen bir kölelik getiriyor. Yani kendi milli çıkarlarınızı savunma konusunda, ülke yönetimlerinizin bağımsız kararlar alması konusunda kendi güvenlik sistemlerinizin, savunma sistemlerinizin, teknolojilerinizin dışarı bağlı olması durumunda bu bağımlılık eğer kararlı bir duruşla bunu değiştirecek bir irade ortada yoksa sürekli hale geliyor ve kendi çıkarlarınızı savunamaz duruma gelebiliyorsunuz. Bu açıdan mesajımız; bu süreci yani yerli ve milli sanayii geliştirme sürecinde gelin el ele verelim" diye konuştu.