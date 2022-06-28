Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nde Canan Kaftancıoğlu krizi! "Devlete seril katil diyenler boy gösteremez

"DEVLETE "SERİ KATİL" DİYENLERİN TÜRK OCAKLARI TOPLANTILARDA BOY GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Türk Ocakları Kaftancıoğlu'nun sempozyuma katılmasına neden karşı olduğunu şöyle açıkladı: "27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocaklarının partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Türk Ocakları Genel Merkezi, bu konudaki samimi, hasbi ve tavizsiz tutumuna halel getirilmesine izin vermeyecektir. Devlete 'seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez."

"OCAK ŞUBELERİMİZİN BU KONULARA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERMESİ ZORUNLUDUR"

Türk Ocakları Genel Merkezi açıklamanın devamında şunları söyledi: "Bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerin giderek artan sıcak atmosferinde, Ocak şubelerimizin bu konulara her zamankinden daha fazla özen göstermesi zorunludur. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz. Siyaset, millete hizmet açısından son derecede önemli bir alandır. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünen Ocak yöneticileri, siyasi faaliyetlere girişmeden önce yönetim ve denetim kurullarından istifa edeceklerdir; etmeyenler Genel Merkez tarafından görevden alınacaktır."

"TÜRK OCAKLARI İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÖREVDEN ALINMIŞTIR"

Türk Ocakları'nın bu açıklamasının ardından resmi Twitter hesabından bir başka açıklama daha yapıldı. "Devlete "seri katil" diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez" diyen Türk Ocakları Genel Merkezi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır. Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu" ifadelerini kullandı.