YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2022 gözetmen ücretleri, üniversite giriş sınavı YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT görev yapanların gündeminde yer alıyor. Peki, YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşti. Peki, YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
YKS 2022 GÖZETMEN ÜCRETLERİ YATTI MI?
YKS 2022 gözetmen ücretleri hesaplara yattı. ÖSYM tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi.
ÖSYM, SALON BAŞKANI, GÖZETMEN, YEDEK GÖZETMEN ÜCRETLERİ 2022
Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.
Gözetmen 210 TL
Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:17,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL
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- YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
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