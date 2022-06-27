YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşti. Peki, YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?