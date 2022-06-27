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Haberler Gündem Haberleri A HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ! 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları A haber izle! İşte açıklamanın detayları...

A HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ! 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları A haber izle! İşte açıklamanın detayları...

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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A HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ! 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları A haber izle! İşte açıklamanın detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatili ve asgari ücret zammına ilişkin bir çok konunun masada yer alması bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları A haber canlı izle ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için A haber canlı yayınını takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen toplantıda asgari ücret zammı ve Kurban Bayramı tatili gibi konuların kesinliğe kavuşması bekleniyor. Peki, 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek.

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Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17.30 ile 19.00 arasında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz resmi tatili ile birleşmesi durumunda 9 güne uzatılma ihtimali bulunuyor. Bugünkü toplantıdan çıkması beklenen en merak edilen konu bu olacak.

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı resmiyette 4 gün. Buna göre resmi tatili 12 Temmuz Salı günü bitiyor. Ancak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü bu yıl bayramın hemen ardından Cuma gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramında hafta sonu ile birleşmeyen bayram tatilinin bu defa uzama ihtimali oldukça yüksek. Kabine Toplantısı kararı bu noktada belirleyici olacak.

27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde yer alan bir diğer konu ise temmuz zammı. Emekli, memur ve ücretliler için düşünülen temmuz zammı hakkında yeni açıklamaların da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarılması gündemde.

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