A HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ! 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları A haber izle! İşte açıklamanın detayları...

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı resmiyette 4 gün. Buna göre resmi tatili 12 Temmuz Salı günü bitiyor. Ancak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü bu yıl bayramın hemen ardından Cuma gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramında hafta sonu ile birleşmeyen bayram tatilinin bu defa uzama ihtimali oldukça yüksek. Kabine Toplantısı kararı bu noktada belirleyici olacak.