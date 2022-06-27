Son dakika: Şanlıurfa’da deprem mi oldu? Şanlıurfa’da hissedilen korkudan deprem! 27 Haziran son depremler

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli meydana gelen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem saat 17.27'de yerin 1.0 kilometre altında gerçekleşti.