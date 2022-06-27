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Son dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da hissedilen korkudan deprem! 27 Haziran son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika: Şanlıurfa’da deprem mi oldu? Şanlıurfa’da hissedilen korkudan deprem! 27 Haziran son depremler

Son dakika... Şanlıurfa'da deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 1.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 27 Haziran son depremler listesi...

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli meydana gelen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem saat 17.27'de yerin 1.0 kilometre altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER (27 HAZİRAN 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.27 17:22:21 37.3898 38.6357 5.0 -.- 2.2 -.- TATARHUYUK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.06.27 16:07:15 39.4358 33.0907 21.5 -.- 1.7 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2022.06.27 15:53:56 39.1518 29.4155 4.5 -.- 1.5 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.06.27 15:05:40 37.7058 26.2607 5.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.27 15:05:39 37.6267 26.1725 15.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.27 14:42:36 36.1385 33.5458 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.06.27 14:35:54 38.1578 42.7873 10.3 -.- 2.5 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 13:20:52 38.2547 42.8177 2.8 -.- 1.8 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2022.06.27 13:20:09 38.1868 42.7950 7.9 -.- 2.3 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.06.27 11:54:14 40.6895 30.5962 5.5 -.- 2.1 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.06.27 11:13:02 38.2015 42.8072 8.4 -.- 2.5 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 11:07:10 38.1715 42.8107 10.7 -.- 2.5 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.06.27 10:56:28 38.1698 42.8065 5.0 -.- 2.0 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.06.27 10:41:57 38.2810 32.5112 11.5 -.- 1.3 -.- BASHUYUK-SARAYONU (KONYA) İlksel
2022.06.27 10:27:04 38.4313 42.8247 5.0 -.- 2.0 -.- TIMAR-GEVAS (VAN) İlksel

2022.06.27 10:20:39 38.7495 43.9898 12.0 -.- 2.7 -.- SEHITTEPE-OZALP (VAN) İlksel
2022.06.27 09:44:26 38.3648 42.9108 25.9 -.- 2.4 -.- GORUNDU-GEVAS (VAN) İlksel
2022.06.27 09:17:50 38.4267 42.8590 11.1 -.- 1.9 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

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