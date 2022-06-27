Türkiye’de il sayısı 100 olacak mı? İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olacak? SON DAKİKA HABERLER

İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'deki il sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrası "Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı?" gibi sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Peki, il olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? Hangi ilçeler il olacak? İşte haberin detayları...

TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100 OLACAK MI?

Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir." ifadesini kullandı.