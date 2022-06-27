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Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olacak? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Türkiye’de il sayısı 100 olacak mı? İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olacak? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün Türkiye'deki il sayısı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası gözler il sayısının artıp artmayacağına çevrildi. İnternet üzerinde en çok merak edilenlerden biri de hangi ilçelerin il olacağı oldu. Peki, il olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? Hangi ilçeler il olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...

İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'deki il sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrası "Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı?" gibi sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Peki, il olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? Hangi ilçeler il olacak? İşte haberin detayları...

TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100 OLACAK MI?

Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir." ifadesini kullandı.

İL OLMAYI BEKLEYEN İLÇELER HANGİLERİ?

Hemen şunu belirtelim ki, şu anda ilçelerin il olması gibi resmi bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu konunun gündeme gelmesi durumunda en çok nüfusa sahip ilçeler şu şekilde:

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Alanya, Antalya Nüfus: 294.558

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

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