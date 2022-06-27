Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olacak? SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün Türkiye'deki il sayısı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası gözler il sayısının artıp artmayacağına çevrildi. İnternet üzerinde en çok merak edilenlerden biri de hangi ilçelerin il olacağı oldu. Peki, il olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? Hangi ilçeler il olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'deki il sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrası "Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı?" gibi sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Peki, il olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? Hangi ilçeler il olacak? İşte haberin detayları...
TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100 OLACAK MI?
Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olacak? SON DAKİKA HABERLER
- MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması 2022 tarihi açıklandı mı? MEB son açıklamalar...
- Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...
- A HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ! 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları A haber izle! İşte açıklamanın detayları...
- Emekli ikramiyesi için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
- YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar? ÖSYM ile YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
- Son dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da hissedilen korkudan deprem! 27 Haziran son depremler
- Benzin motorin indirim son dakika: Brent petrol düşüşü sürüyor! 27 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
- Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Takvim açıklandı
- Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Kabine Toplantısı bitti mi? 27 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine gündeminde neler var?