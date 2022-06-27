Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul'a uyarı! Yağmur yağacak iller açıklandı | İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji'nin ardından AFAD da İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren yarın sabaha kadar yağmurlu bir gece olacağını belirten AFAD, haftanın geri kalanında İstanbul'da 26 ila 30 derecelik hava sıcaklığı açıklaması yaptı. İşte 5 günlük hava durumu...
İstanbul'da bu akşamdan itibaren fırtına ve yağış bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde görülmesi beklenen olumsuz havaya karşı vatandaşları uyardı.
AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve tedbirlerin alınması istendi.
Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.
AŞIRI YAĞIŞ UYARISI
Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.
Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.
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