Meteoroloji ve AFAD’dan İstanbul’a uyarı! Yağmur yağacak iller açıklandı | İşte 5 günlük hava durumu

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.