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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 47 kişi gözaltına alındı.

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