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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında açıklama! İran'dan Türkiye için Suriye mesajı

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İran’a uygulanan yaptırımlar hakkında açıklama! İran’dan Türkiye için Suriye mesajı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk ve doğru bulmuyoruz." açıklamasında bulundu.

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