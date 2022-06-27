KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurtları 18-25 yaş arası vatandaşlara belirlenen tarihler arasında ücretsiz konaklama imkanı verecek. Peki, KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?