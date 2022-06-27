KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?
KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdeledi. Gençlerin seyahat edebilmesi ve üniversite kayıt dönemlerinde gittikleri şehirlerde konaklama sorununu kaldıracak açıklamanın detayları merak ediliyor. Peki, KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?
KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurtları 18-25 yaş arası vatandaşlara belirlenen tarihler arasında ücretsiz konaklama imkanı verecek. Peki, KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?
KYK YURTLARI HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?
Başkan Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında 81 ildeki yurtlarımız ücretiz olarak konaklamaya açık olacaktır."
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?
Bu sene 2022-2023 dönemi KYK yurtları için başvuru süreci henüz açıklanmadı. Başvurular YKS işlemlerinin tamamlanması ile açılacak.
Başvurular önceki yıllarda Eylül ayı ilk haftası başlıyordu. Öte yandan 2021-2022 yılında yurt başvuruları da 6 Eylül tarihinde açılmıştı. Başvurular ise e-devlet üzerinden alınıyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.
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- KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?
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