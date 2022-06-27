Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu
Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü saat 14.00'da toplantı yapacak.
Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü saat 14.00'da toplantı yapacak.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yönelik verilmesi beklenen ek zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
OMUZLARDAKİ VERGİ YÜKÜ KALDIRILDI
Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pekçok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: EN KISA SÜREDE MÜJDELİ HABERİ VERECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.
EZİLMELERİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ
Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.
MEMURLARA 8 TEMMUZ'DA ZAMLI MAAŞ
Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı meemur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...
- KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?
- Asgari ücret zammı için müjde! "Önümüzdeki hafta belli olacak!" Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...
- Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi! Açıklama için tarih verdi! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
- Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?
- KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?
- Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark...
- Türkiye'de il sayısı 100 olacak mı? İl olmayı bekleyen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olacak? SON DAKİKA HABERLER
- 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması 2022 tarihi açıklandı mı? MEB son açıklamalar...
- Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...
- A HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ! 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları A haber izle! İşte açıklamanın detayları...
- Emekli ikramiyesi için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?