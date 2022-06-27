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Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü saat 14.00'da toplantı yapacak.

Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü saat 14.00'da toplantı yapacak.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yönelik verilmesi beklenen ek zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OMUZLARDAKİ VERGİ YÜKÜ KALDIRILDI

Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pekçok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: EN KISA SÜREDE MÜJDELİ HABERİ VERECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.

EZİLMELERİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.

MEMURLARA 8 TEMMUZ'DA ZAMLI MAAŞ

Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı meemur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.

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