Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor! NATO Zirvesi için yola çıkıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek. Başkan Erdoğan zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.
STRATEJİK DÜZEYDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.
YENİ KONSEPT ONAYLANACAK
Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.
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