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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor! NATO Zirvesi için yola çıkıyor

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği başlıyor! NATO Zirvesi için yola çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek. Başkan Erdoğan zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.

STRATEJİK DÜZEYDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

YENİ KONSEPT ONAYLANACAK

Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.

ÜLKE LİDERLERİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

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