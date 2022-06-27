Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği başlıyor! NATO Zirvesi için yola çıkıyor

STRATEJİK DÜZEYDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.