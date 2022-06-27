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Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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