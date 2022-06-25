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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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