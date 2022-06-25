Erzincan’da çevre kirliliğine neden olan altın madenine ’en üst sınırdan’ ceza

'EN ÜST SINIRDAN' CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine "EN ÜST SINIR" olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.



