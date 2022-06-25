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Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 teröristin teslim olduğunu duyurdu

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Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 teröristin teslim olduğunu duyurdu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı 3 terötistin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

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