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Kocaeli'de yakalanan 136 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Kocaeli’de yakalanan 136 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 136 Afganistan uyruklu, sınır dışı edildi. Öte yandan yarın 136 düzensiz göçmenin daha işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

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