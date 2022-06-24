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Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 25'i yakalandı.

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