Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor! Suudi Arabistan’dan üç teklif
Ankara-Riyad arasındaki sıcak havayla birlikte yeni bir dönem başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çarşamba günü gerçekleştirdiği Ankara ziyareti ticarete yansıdı.
Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyaretiyle iki ülke arasında gerginliklerin yarattığı ticari anlaşmazlıklar son buluyor.
Bugünden itibaren, Türk malları Suudi Arabistan gümrüklerinde bekletilmeden ülkeye alınacak. Ticari ve iş vizeleri anında verilecek. İhalelere Türk firmalarının alınmaması problemi de ortadan kalktı.
Suudi Arabistan Türkiye'ye üç teklifte bulundu: Üçüncü ülkelere birlikte açılalım.
Ülkede Türk mallarının sergileneceği bir fuar yapalım. Saudi 2030'da gerçekleştirilmesi öngörülen 3.3 trilyon dolarlık enerji, su, konut ve altyapı projelerine teklif verin. Selman'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından iki ülkenin iş dünyası da yuvarlak masa etrafında bir araya geldi. DEİK'in düzenlediği toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, DEİK Başkanı Nail Olpak ve işadamları katıldı.
GÜMRÜK VE VİZE SORUNU BİTTİ
Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi, işadamlarına "Talimat verdik. Geçmişi geride bırakın. Bundan sonra gümrükte malların bekletilmesi gibi bir durum olmayacak. Çalışma vizeleri bekletilmeyecek" garantisi verdi. Üçüncü ülkelere birlikte yatırım yapılmasını, Türk müteahhitlerinin altyapı projelerinde görev almasını, Arabistan'da Türk firmalarının katılacağı bir fuar organizasyonu yapılmasını isteyen Suudi bakanların "Bunu yeni bir dönem, yeni bir gelecek olarak görelim" dediği öğrenildi.
İLK ANLAŞMALAR GIDADA...
İki ülke iş insanlarının karşılıklı görüşmelerinden iki anlaşma çıktı. Yaşar Holding, Suudi şirket Naghi Group ile Konyalı Gesaş Food ise AHQ'yle İyi Niyet Anlaşması imzaladı. İş dünyası, bundan sonra iki ülke arasında savunma, sağlık, yenilenebilir enerji, madencilik, petrokimya, inşaat, finans ve bankacılık sektörlerindeki yatırım fırsatlarıyla ilgili ciddi adımların atılmasının beklenebileceğini belirtiyor. İlk etapta siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle düşen ticaret hacminin öncelikle 5 milyar doların, gelecek yıl ise 10 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.
SWAP ANLAŞMASI
Suudi Arabistan'la görüşmelerde en önemli konulardan biri de swap görüşmeleriydi. İki lider, bu konuda kararılık mesajı verirken, teknik görüşmelerin önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Merkez Bankası, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla swap anlaşmaları yapıyor. BAE Merkez Bankası'yla 5 milyar dolar, Kore Merkez Bankası 2 milyar dolar, Çin Merkez Bankası'yla 6 milyar dolar, Katar'la 15 milyar dolar anlaşma yapıldı.
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