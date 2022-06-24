Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerle buluşmasının detayları belli oldu

Koca, "Hekimlerin kavuştuğu imkanlar uzun zamandır hak edilmişti. Sağlık çalışanlarımız için yapılanlar, aynı zamanda 85 milyon insanımız için yapılmıştır. Yapılanların, aynı zamanda, salgınla mücadelenin bu kahramanlarına milletimizin teşekkürü anlamını içerdiği de düşünülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN HEKİMLERE, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN "HASSASİYET" ÇAĞRISI

Sağlık çalışanlarına yönelik mesajlarını da toplantıda paylaşan Koca, salgınla mücadele döneminde gösterilen özveriye işaret ederek, "Sağlık kurumlarının kapısından içeri adım atan her hasta benim hastamdır." ifadesini kullandı. Koca, sağlık sistemindeki sorunların iş birliği içinde çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Bakan Koca ayrıca sağlık meslek grupları arasında iş birliği ve uyuma önem verilmesini, hastalara olumlu yaklaşılmasını, yaşlılar, engelliler ve çocuklar gibi özel gereksinimli bireylere sağlık hizmetlerinde özel ilgi gösterilmesini istedi.