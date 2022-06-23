İtirafçı "mahrem imamlar" 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan M.Z, 2001 yılında Bursa'da ilköğretim döneminde ders çalışmak için örgüt evlerine gitmeye başladığını, askeri liseye girmek için hazırlık yaptırıldığını ancak kazanamadığını belirtti.

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü kazandığını anlatan M.Z, üniversite döneminde örgüt evlerinde kaldığını, "ev abiliği" yaptığı esnada askeri liseye hazırlanan 1 ilkokul öğrencisi ile ilgilendiğini, daha sonra "bölge ortaokul mesulü" ve "bölge üniversite mesulü" olduğunu ifade etti.