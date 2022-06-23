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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

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