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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid başkent Ankara'da! Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkacak

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid başkent Ankara’da! Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkacak

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerine yer verdi.

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