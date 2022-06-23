AB ülkesi liderlerinden Ukrayna kararı: Aday ülke statüsü verilecek
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri aldıkları kararla Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi konusunda anlaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." ifadelerini kullandı.
AB YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirdi. "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etti.
ÜLKELERİNİZ AVRUPA AİLESİNİN PARÇASI
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu tebrik ederek "Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası. Liderlerin bugünkü tarihi kararları da bunun teyidi." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.
AB Komisyonu, 17 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.
Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?
- Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef yeni sezon yarışmacıları belli mi?
- Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...
- KPSS sınav tarihleri: KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- %35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...
- İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
- Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama ekranı...
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK beklenti anketi...
- YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- Kurbanlık fiyatları açıklandı: 2022 sığır, dana, koç, koyun, keçi (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar?